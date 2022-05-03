В Латвии запретили платить за российский газ рублями

Латвийская компания не смогла оплатить российский газ из-за ограничений руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) отказалась выдать местной энергетической компании Latvijas Gaze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Об этом заявили представители комиссии.

«Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не выдает специальных разрешений на платежи компаниям, а только финансовым учреждениям, клиенты которых обратились с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях», — пишет латвийское агентство Leta со ссылкой на заявление КРФК. По информации комиссии, Latvijas Gaze обратилась за получением разрешения на изменение порядка расчетов с российским «Газпромом».

В комиссии также отметили, что «выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК». Представители организации отметили, что несоюблюдение санкций Евросоюза предусматривает уголовную ответственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия будет поставлять газ «недружественным странам» только за рубли. После этого Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России, что привело к отказу от российских энергоресурсов в ряде стран.

Решение российского лидера об импорте газа за рубли стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. По словам главы государства, антироссийские ограничения являются проявлением агрессии и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».

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