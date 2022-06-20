В Свердловской области поймали ОПГ, отбиравшую у людей квартиры

Всего ОПГ привлекается по 17 аналогичным эпизодам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области поймали организованную преступную группу, которая обманывала одиноких людей и инвалидов. Преступники отбирали у людей квартиры и селили их в частные дома в пригороде, чтобы контролировать и спаивать.

«Группа совершала мошенничества на территории городов Верхняя и Нижняя Салда. Было установлено, что одни участники ОПГ искали клиентов с квартирами с большими задолженностями за коммунальные услуги», — сообщил ГУФСИН России по Свердловской области изданию «Накануне.RU». Далее в преступную схему включались следующие члены ОПГ.

После того, как «клиенты» с большими долгами были найдены, участники группировки готовили необходимый пакет документов для сделки с недвижимостью. Последними в цепочке преступных действий становились люди, выдававшие себя за соцработников. «Они входили в доверие к одиноким людям, злоупотребляющим спиртным, или инвалидам под предлогом оказания им помощи, в том числе финансовой. После этого злоумышленники обманом похищали документы на квартиры», — сообщил региональный ГУФСИН России.

После всего обманутых людей селили в частные дома пригородного района Верхней Салды, чтобы удерживать их в пьяном состоянии и контролировать. В некоторых случаях с несогласными разбирались при помощи силы. Всего зафиксировано 17 подобных эпизодов. Также по данным ГУФСИН и МВД, лидером группы был недавно осужденный по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» гражданин К. 13 мая ему вынесли приговор в виде 10 лет строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей.

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