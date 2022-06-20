Двое тагильчан посадили картошку под окнами многоэтажки. Видео

21 июня 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Тагильчане высадили картошку под окнами многоэтажки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле заметили двух мужчин, сажающих картофель под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала читательница. «Вчера, выйдя на балкон, увидела такую картину. Два молодых человека, сажают картошку за жилым домом», — поделилась эмоциями девушка с сообществом «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Выращивающих картофель жителей запечатлели на видео возле одного из домов в Тагилстроевском районе. В комментариях пользователи соцсети оценили труд тагильчан: «Лучше я буду видеть, как два человека огород капают, чем окурки под окнами». Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестных, которые устроили свалку мусора, после чего сняли госномера с автомобиля и уехали. Также агентство рассказывало о водителе автобуса, который избил пенсионера из-за вопроса. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле заметили двух мужчин, сажающих картофель под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала читательница. «Вчера, выйдя на балкон, увидела такую картину. Два молодых человека, сажают картошку за жилым домом», — поделилась эмоциями девушка с сообществом «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Выращивающих картофель жителей запечатлели на видео возле одного из домов в Тагилстроевском районе. В комментариях пользователи соцсети оценили труд тагильчан: «Лучше я буду видеть, как два человека огород капают, чем окурки под окнами». Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестных, которые устроили свалку мусора, после чего сняли госномера с автомобиля и уехали. Также агентство рассказывало о водителе автобуса, который избил пенсионера из-за вопроса.