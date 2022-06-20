20 июня 2022

Двое тагильчан посадили картошку под окнами многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огород с картошкой на Комсомольской, 50. Екатеринбург, картошка, огород
Тагильчане высадили картошку под окнами многоэтажки Фото:

В Нижнем Тагиле заметили двух мужчин, сажающих картофель под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала читательница.

«Вчера, выйдя на балкон, увидела такую картину. Два молодых человека, сажают картошку за жилым домом», — поделилась эмоциями девушка с сообществом «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Выращивающих картофель жителей запечатлели на видео возле одного из домов в Тагилстроевском районе. В комментариях пользователи соцсети оценили труд тагильчан: «Лучше я буду видеть, как два человека огород капают, чем окурки под окнами».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестных, которые устроили свалку мусора, после чего сняли госномера с автомобиля и уехали. Также агентство рассказывало о водителе автобуса, который избил пенсионера из-за вопроса.

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В Нижнем Тагиле заметили двух мужчин, сажающих картофель под окнами многоэтажного дома. Об этом рассказала читательница. «Вчера, выйдя на балкон, увидела такую картину. Два молодых человека, сажают картошку за жилым домом», — поделилась эмоциями девушка с сообществом «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Выращивающих картофель жителей запечатлели на видео возле одного из домов в Тагилстроевском районе. В комментариях пользователи соцсети оценили труд тагильчан: «Лучше я буду видеть, как два человека огород капают, чем окурки под окнами». Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестных, которые устроили свалку мусора, после чего сняли госномера с автомобиля и уехали. Также агентство рассказывало о водителе автобуса, который избил пенсионера из-за вопроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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