Екатеринбурженка получила в наследство зарплату покойного мужа

Вдова обратилась в суд, чтобы взыскать невыплаченную при жизни зарплату мужа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вдова из Екатеринбурга обратилась в суд, чтобы взыскать невыплаченную при жизни зарплату мужа. Помимо заработной платы, женщина потребовала компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер долга составил 811 805 рублей. Об этом агентству сообщили в Свердловском областном суде. В ноябре 2020 года у горожанки умер супруг.

«Женщина обратилась с иском к ООО „Промэкспорт“ в Кировский районный суд Екатеринбурга. Горожанка просила взыскать невыплаченную при жизни зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Районный суд удовлетворил иск Галины в полном объеме», — сказано в сообщении.

Супруг Галины работал в ООО «Промэкспорт». Мужчине не выплатили заработную плату за сентябрь 2020 года в размере 30 315 рублей, а также компенсацию за неиспользованный отпуск за периоды работы с октября 1998 по декабрь 2005 года.

Ранее URA.RU писало, что женщина из Тюмени обратилась к властям за удостоверением вдовы участника Великой Отечественной войны, но получила отказ. Документ, который был нужен 89-летней женщине для получения положенных льгот, удалось получить только при помощи суда.