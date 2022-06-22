В Японии назвали виновных в конфликте на Украине

В Японии считают, что США и Великобритания спровоцировали конфликт на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки утверждает, что США и Великобритания спровоцировали конфликт на Украине. Об это он сообщил РИА «Новости».

Как считает японский политик, все началось с того, когда год назад Украина запустила на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар ТБ2», купленные у Анкары. По его словам, это положило «начало всему».

«Тогда президент РФ Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска. Но тут Америка стала провоцировать, говоря, мол, сейчас Россия нападет. А нужна была не провокация — нужно было жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники, а Путина призвать к сдержанности», — считает Судзуки.

Негативно политик отзывается и о роли Британии в данной ситуации, которая также выступила с «провокационным жестким заявлением». И, подытоживая все вышесказанное, Мунэо Судзуки призывает свою страну не поддаваться провокациям.

Ранее в парламенте Японии признали абсурдность санкций против России: «Действуем с оглядкой на США». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

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