В парламенте Японии признали абсурдность санкций против России. «Действуем с оглядкой на США»

22 июня 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Политики Японии в отношении России не хватает логики, считает Судзуки Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад. Такую позицию выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов», — сказал Судзуки в беседе с РИА «Новости». Санкции в отношении РФ политик счел «нелогичными и не учитывающими положения» Токио. При этом его прогноз на дальнейшую политику Японии в отношении России далек от оптимизма. «Администрация будет действовать с оглядкой на Америку. Акцент будет смещен с позиции Японии на координацию со странами „семерки“», — пояснил он. Политик обратил внимание на то, что ряду восточных стран удается проводить свою собственную внешнюю политику. К таким государствам он отнес Индию. «Я думаю, что здесь есть чему поучиться Японии», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В частности, Токио ввело новые ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Также сообщалось, что Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что США длительное время оказывают значительное влияние на Токио, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны властей. Министр отметил, что по конституции Япония не имеет права владеть своей армией. На Окинаве размещена военная база США, которая занимает обширную часть острова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад. Такую позицию выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. «Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов», — сказал Судзуки в беседе с РИА «Новости». Санкции в отношении РФ политик счел «нелогичными и не учитывающими положения» Токио. При этом его прогноз на дальнейшую политику Японии в отношении России далек от оптимизма. «Администрация будет действовать с оглядкой на Америку. Акцент будет смещен с позиции Японии на координацию со странами „семерки“», — пояснил он. Политик обратил внимание на то, что ряду восточных стран удается проводить свою собственную внешнюю политику. К таким государствам он отнес Индию. «Я думаю, что здесь есть чему поучиться Японии», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В частности, Токио ввело новые ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Также сообщалось, что Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявлял, что США длительное время оказывают значительное влияние на Токио, поэтому в стране прослеживается «нервное поведение» со стороны властей. Министр отметил, что по конституции Япония не имеет права владеть своей армией. На Окинаве размещена военная база США, которая занимает обширную часть острова.