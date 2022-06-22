Wylsacom раскрыл способ заработка в Нижнем Тагиле

Блогер Wylsacom рассказал о своем способе заработка в Нижнем Тагиле Фото: личная страница Валентина Петухова в соцсети «ВКонтакте»

Российский блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, установил оборудование для заработка криптовалюты в Нижнем Тагиле. Об этом блогер рассказал в новом ролике на своем канале в Youtube.

«Я в Нижнем Тагиле на бывшем заводе по производству огнеупорного кирпича, на котором сейчас находится ЦОД [здание для размещения серверного оборудования — прим. ред.], где стоят ASIC [устройство для добычи криптовалюты — прим. ред.] и добывается биткоин. Я стал майнером в Нижнем Тагиле», — рассказал Wylsacom.

Блогер установил специальное оборудование для заработка криптовалюты с помощью электричества на территории бывшего завода, на которой сейчас расположен ЦОД сингапурской компании UMINERS. В ролике Петухов отметил, что с помощью этого оборудования с 24 мая по 9 июня заработал 19 тысяч рублей

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