Присутствие в выпуске Вадима Гавриловского (слева) не является срежиссированным, отметил Тимофей Алтушкин Фото: скриншот

Финал первого сезона youtube-шоу екатеринбургского бизнесмена Тимофея Алтушкина «Разговор начистоту» вышел неожиданным. Гостями ведущего Бориса Гасанова стали сын владельца БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского Вадим и Екатерина Лахтикова, известная участием в протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в мае 2019 года. Причем их появление не было срежиссировано, дал понять URA.RU сам Алтушкин.

Ранее агентство рассказывало о двух предыдущих выпусках шоу. Формат таков: ничего не подозревая, екатеринбуржец вызывает такси по тарифу «эконом», за ним приезжает люксовый Bentley, и водитель предлагает проехаться бесплатно — в обмен на общение по душам. Основная тема — отношение к богатству и роскоши.

Зрителей сразу предупредили: Bentley 19-летнего Гавриловского-младшего не удивишь — у него их два. «Сам заработал?» — поинтересовался Гасанов. «Первый Bentley я купил в 18 лет. Благодаря арендному бизнесу, потому что я арендовал за одну цену, потом пересдал. Повезло, и смог на этом заработать немного денег», — ответил Гавриловский. Лахтикова, представившаяся, что «занимается озеленением», напротив, заявила, что людей, которые ездят на Bentley, считает незрелыми. «Потребности в роскоши для меня — излишки», — поделилась она.

Далее Вадим Гавриловский рассказал про экономию на себе: «Но на близких я никогда не экономлю. У меня есть такая грань души… Когда у меня появляются деньги, я хочу сделать что-то хорошее, как-то помочь людям». Однако ведущий не поверил: «Я не знал, что он экономит на себе. Есть предположение, что где он [Вадим] слукавил, хотел показаться хорошим. В дешевых ресторанах я не видел его ни разу. И даже с шаурмой в руке», — аргументировал шоумен. А про Лахтикову Гасанов, утомленный философией, бросил: «Катя меня усыпила. Душнила лютая. Неужели человеку не хочется больше путешествовать, познавать мир, ездить на крутых тачках?».

«Честно, с Вадимом [об участии в шоу] я не договаривался, а девушку не знаю, ни разу не слышал о ней. Это еще раз доказывает, что все гости — случайные, никакой постановки нет», — заверил корреспондента Тимофей Алтушкин.

Короткое 13-минутное видео доступно на youtube-канале Autolab by RCC . Сейчас Тимофей Алтушкин запускает одноименный детейлинг-центр премиум-класса. В уральской бизнес-тусовке он известен также как создатель бренда спортивной одежды RCC Sport и владелец предприятия «Саплайс», которое поставляет оборудование для «Русской медной компании».

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