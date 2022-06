Тимофей Алтушкин запустил дерзкое шоу о екатеринбуржцах. «Ненавижу богатых»

Тимофей Алтушкин по-прежнему дозирует публичность — в шоу нет ни одного упоминания его имени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из главных молодых бизнесменов Урала — Тимофей Алтушкин — запустил собственное шоу на YouTube — «Разговор начистоту». Формат необычен: ничего не подозревая, екатеринбуржец вызывает такси, за ним приезжает люксовый Bentley, и водитель предлагает проехаться бесплатно — в обмен на общение по душам. Корреспондент URA.RU посмотрел стартовый выпуск и убедился: поднимаемые вопросы действительно провокационны. Первыми гостями ведущего Бориса Гасанова стали имиджмейкер Янчес и его девушка Катерина, 15-летняя ученица элитной гимназии №9 Настя и IT-предприниматель Андрей. Для начала им пришлось раскрыть фактические и желаемые доходы, а затем оценить, как в современном обществе относятся к богатым. «Я ненавижу богатых, но нищебродов сильнее», — ответил Андрей. Каждого из гостей также попросили рассказать, что они поменяли бы в Екатеринбурге, будь у них власть. А в конце прошел блиц: секс или деньги (этот вопрос школьнице не задавали), богатый и одинокий или бедный с друзьями, быть богатым или быть умным, быть красивой или богатой, власть или деньги, слава или деньги? Десятиминутное видео уже доступно на канале Autolab by RCC . Одноименный детейлинг-центр премиум-класса Алтушкин открыл в конце зимы — пока в техническом режиме (на полную мощность салон заработает к осени). В разговоре с URA.RU Алтушкин признался, что для него и его команды новое шоу — не только способ продвижения Autolab by RCC, но и возможность рассказать о Екатеринбурге через простых людей. «Рекламы в наших видео практически нет. Это такой, скорее, социальный проект», — отметил Алтушкин. На текущий момент сняты три пробных ролика. Записывать ли новые, решат в зависимости от количества просмотров, уточнил бизнесмен. «В любом случае мы будем пробовать и другие форматы общения с аудиторией», — добавил Алтушкин. Несмотря на выход в YouTube, бизнесмен остается непубличным: в видео совсем нет упоминаний о нем. «Мне так комфортнее», — объяснил Алтушкин. Ранее URA.RU рассказывало и о других проектах Тимофея Алтушкина. В частности, он создал бренд спортивной одежды RCC Sport, за это включили в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020». «Но основные мои силы и время уходят на компанию „Саплайс", которая поставляет оборудование для „Русской медной компании". Autolab by RCC, как и RCC Sport, — мое хобби», — говорит Алтушкин.

