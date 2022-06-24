Ставший уже ежегодным крестный ход объединяет зауральцев (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Духовенство и сотни православных начали свой путь утром 25 июня, их путь пролегал от Кургана до Утятского. Об этом рассказали журналисты портала «Область 45».

«Крестное шествие с иконой Николая Чудотворца началось ранним утром 25 июня. Традиционный маршрут от Георгиевского храма на Увале до Богоявленского в селе Утятское занимает почти сутки, всего около 40 километров пешком с молитвой к святому», — написано на сайте.

По преданию, икона, которую несут впереди, приплыла по реке Серебрянке в канун дня памяти Николая Чудотворца. Образ сохранился в период революции, после его передали в краеведческий музей села Утятское.

«Здесь есть люди пожилого возраста, останавливаемся, никто никого не гонит. Здесь очень спокойно. Если человеку хочется пройти весь крестный ход, он принимает все на себя, если не хочет, проходит хоть какую-то часть, — прокомментировал ощущения изданию Сергей Муратов — сенатор РФ от Курганской области, который шел в колонне вместе со всеми.

По словам очевидцев, даже на остановках верующие продолжали неустанно молиться Фото: ИДП «Область 45»