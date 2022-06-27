Курганским дорожникам дали поручение из-за смертельного ДТП

Курганских дорожников просят проверить региональные дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После аварии на курганской трассе, в которой погибли три человека, депутаты Половинного округа отправляют запрос курганским дорожникам с просьбой провести ревизию дорог. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации муниципалитета.

«Депутат Сергей Пшеничников предложил отправить запрос в учреждение „Курганавтодор“ о необходимости провести ревизию всех перекрестков, съездов на трассах в Половинском округе на лишние кустарники и деревья, ограничивающих обзор выезда на региональные и межмуниципальные трассы», — говорится в сообщении. Подобное поручение получили и главы местных сельсоветов.

В «Курганавтодоре» по телефону не стали комментировать данную информацию. В учреждении попросили отправить редакционный запрос. Запрос был отправлен. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вечером 27 июня на трассе Курган — Половинное КАМАЗ столкнулся с автомобилем Nissan. В ДТП погибли водитель легковой машины и два пассажира.