27 июня 2022

Курганским дорожникам дали поручение из-за смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, разметка, автодорога, асфальт, трасса, дорога
Курганских дорожников просят проверить региональные дороги Фото:

После аварии на курганской трассе, в которой погибли три человека, депутаты Половинного округа отправляют запрос курганским дорожникам с просьбой провести ревизию дорог. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации муниципалитета.

«Депутат Сергей Пшеничников предложил отправить запрос в учреждение „Курганавтодор“ о необходимости провести ревизию всех перекрестков, съездов на трассах в Половинском округе на лишние кустарники и деревья, ограничивающих обзор выезда на региональные и межмуниципальные трассы», — говорится в сообщении. Подобное поручение получили и главы местных сельсоветов.

В «Курганавтодоре» по телефону не стали комментировать данную информацию. В учреждении попросили отправить редакционный запрос. Запрос был отправлен. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вечером 27 июня на трассе Курган — Половинное КАМАЗ столкнулся с автомобилем Nissan. В ДТП погибли водитель легковой машины и два пассажира.

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После аварии на курганской трассе, в которой погибли три человека, депутаты Половинного округа отправляют запрос курганским дорожникам с просьбой провести ревизию дорог. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации муниципалитета. «Депутат Сергей Пшеничников предложил отправить запрос в учреждение „Курганавтодор“ о необходимости провести ревизию всех перекрестков, съездов на трассах в Половинском округе на лишние кустарники и деревья, ограничивающих обзор выезда на региональные и межмуниципальные трассы», — говорится в сообщении. Подобное поручение получили и главы местных сельсоветов. В «Курганавтодоре» по телефону не стали комментировать данную информацию. В учреждении попросили отправить редакционный запрос. Запрос был отправлен. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что вечером 27 июня на трассе Курган — Половинное КАМАЗ столкнулся с автомобилем Nissan. В ДТП погибли водитель легковой машины и два пассажира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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