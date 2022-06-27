В ХМАО не стали проводить выпускной для сироты из деревни. Девочке посоветовали не спиться

28 июня 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

В самой школе обвинения опекуна опровергают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В деревне Белогорье Ханты-Мансийского района педагогов обвинили в том, что они не стали проводить праздник по поводу получения аттестата девочкой-сиротой. А напутствием для нее якобы стали пожелания не курить и не спиться. Об этом URA.RU рассказала опекун девочки Нина Захарова. «Мы заранее договаривались, что будет торжественное вручение аттестата, а директор с завучем решили выдать сами. Она [ребенок] пришла на работу, они в школе подрабатывают летом, ее вызвали к директору в кабинет, прям в рабочей одежде. Говорит, сунули в руки аттестат, а пока она оценки смотрела, ей директор сказал слова напутствия. Что будет тяжело, но тебе главное не курить и не спиться», — рассказала URA.RU Захарова. В школе слова опекуна опровергают. По заявлению директора образовательного учреждения Галины Богомоловой, торжественную часть просто перенесли на 10 июля из-за того, что не все результаты экзаменов пришли в срок. Аттестат же девочке выдали заранее по ее просьбе: чтобы она успела подать документы для поступления в колледж. «Я руководитель 16 лет, и я, наверно, знаю, что сказать детям, а что нет. Как я могу сказать ребенку: не спейся, не скурись и все такое? Единственное, что было сказано: будет тяжело, но ты старайся посещать учебные занятия и делай задания, чтобы получить еще одно образование», — рассказала URA.RU Богомолова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО не вызвали скорую девочке, которой стало плохо на экзамене. Но, по словам педагогов, никаких показаний к этому не было. Источник же в образовательной сфере утверждает, что скандал — не что иное, как попытка родителей оправдать провал ребенка на ЕГЭ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В деревне Белогорье Ханты-Мансийского района педагогов обвинили в том, что они не стали проводить праздник по поводу получения аттестата девочкой-сиротой. А напутствием для нее якобы стали пожелания не курить и не спиться. Об этом URA.RU рассказала опекун девочки Нина Захарова. «Мы заранее договаривались, что будет торжественное вручение аттестата, а директор с завучем решили выдать сами. Она [ребенок] пришла на работу, они в школе подрабатывают летом, ее вызвали к директору в кабинет, прям в рабочей одежде. Говорит, сунули в руки аттестат, а пока она оценки смотрела, ей директор сказал слова напутствия. Что будет тяжело, но тебе главное не курить и не спиться», — рассказала URA.RU Захарова. В школе слова опекуна опровергают. По заявлению директора образовательного учреждения Галины Богомоловой, торжественную часть просто перенесли на 10 июля из-за того, что не все результаты экзаменов пришли в срок. Аттестат же девочке выдали заранее по ее просьбе: чтобы она успела подать документы для поступления в колледж. «Я руководитель 16 лет, и я, наверно, знаю, что сказать детям, а что нет. Как я могу сказать ребенку: не спейся, не скурись и все такое? Единственное, что было сказано: будет тяжело, но ты старайся посещать учебные занятия и делай задания, чтобы получить еще одно образование», — рассказала URA.RU Богомолова. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО не вызвали скорую девочке, которой стало плохо на экзамене. Но, по словам педагогов, никаких показаний к этому не было. Источник же в образовательной сфере утверждает, что скандал — не что иное, как попытка родителей оправдать провал ребенка на ЕГЭ.