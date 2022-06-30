Беларусь ввела безвизовый режим для Польши

30 июня 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

До конца года граждане Польши смогут путешествовать в Беларусь без визы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане Польши смогут въезжать в Беларусь без визы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте пограничного государственного комитета Республики Беларусь. «В целях поддержания добрососедских отношений Главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно», — указано на сайте. Чтобы пересечь границу с Беларусью, гражданам Польши будет достаточно сообщить в пограничном пункте направление и цель поездки, иметь при себе документ для выезда за границу и медицинскую страховку. На территории Беларуси им можно будет находиться не более 90 дней в календарном году. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Польша начинает захват территорий на Западной Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко, предупредил, что, если Польша начнет предпринимать действия, Беларуси придется отреагировать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждане Польши смогут въезжать в Беларусь без визы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте пограничного государственного комитета Республики Беларусь. «В целях поддержания добрососедских отношений Главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно», — указано на сайте. Чтобы пересечь границу с Беларусью, гражданам Польши будет достаточно сообщить в пограничном пункте направление и цель поездки, иметь при себе документ для выезда за границу и медицинскую страховку. На территории Беларуси им можно будет находиться не более 90 дней в календарном году. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Польша начинает захват территорий на Западной Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко, предупредил, что, если Польша начнет предпринимать действия, Беларуси придется отреагировать.