01 июля 2022

Мэр Перми Демкин пригласил горожан на состязание на Каме. Фото

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Соревнование на Каме проводится при поддержке федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального минспорта (архивное фото) Фото:

Мэр города Перми Алексей Демкин позвал горожан и гостей столицы Прикамья поболеть за спортсменов-земляков, принимающих участие в первом этапе кубка России по аквабайку. Приглашение он опубликовал в своем telegram-канале.

«К нам приехали 80 сильнейших спортсменов из разных регионов России, чтобы посоревноваться на нашей красавице-Каме, которой мы очень гордимся. Кама — это не только интересное направление речного туризма, но и площадка для разных соревнований и мероприятий. Предлагаю всем в течение дня посетить соревнования на городском пляже», — написал Демкин.

В акватории Камы спортсмены состязаются в нескольких дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках спортивного фестиваля запланировано соревнование для детей 8-14 лет. Организаторы отмечают, что для зрителей подготовлена масштабная развлекательная программа. В частности, будет проходить конкурс «Мисс Бикини», состоится танцевальный турнир — летний кубок Евразии по Carribean mix, музыкальным сопровождением займется кавер-группа Avocado Jam.

Мэр города приветствует участников соревнования
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Мэр города Перми Алексей Демкин позвал горожан и гостей столицы Прикамья поболеть за спортсменов-земляков, принимающих участие в первом этапе кубка России по аквабайку. Приглашение он опубликовал в своем telegram-канале. «К нам приехали 80 сильнейших спортсменов из разных регионов России, чтобы посоревноваться на нашей красавице-Каме, которой мы очень гордимся. Кама — это не только интересное направление речного туризма, но и площадка для разных соревнований и мероприятий. Предлагаю всем в течение дня посетить соревнования на городском пляже», — написал Демкин. В акватории Камы спортсмены состязаются в нескольких дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках спортивного фестиваля запланировано соревнование для детей 8-14 лет. Организаторы отмечают, что для зрителей подготовлена масштабная развлекательная программа. В частности, будет проходить конкурс «Мисс Бикини», состоится танцевальный турнир — летний кубок Евразии по Carribean mix, музыкальным сопровождением займется кавер-группа Avocado Jam.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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