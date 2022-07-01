Соревнование на Каме проводится при поддержке федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального минспорта (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр города Перми Алексей Демкин позвал горожан и гостей столицы Прикамья поболеть за спортсменов-земляков, принимающих участие в первом этапе кубка России по аквабайку. Приглашение он опубликовал в своем telegram-канале.

«К нам приехали 80 сильнейших спортсменов из разных регионов России, чтобы посоревноваться на нашей красавице-Каме, которой мы очень гордимся. Кама — это не только интересное направление речного туризма, но и площадка для разных соревнований и мероприятий. Предлагаю всем в течение дня посетить соревнования на городском пляже», — написал Демкин.

В акватории Камы спортсмены состязаются в нескольких дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках спортивного фестиваля запланировано соревнование для детей 8-14 лет. Организаторы отмечают, что для зрителей подготовлена масштабная развлекательная программа. В частности, будет проходить конкурс «Мисс Бикини», состоится танцевальный турнир — летний кубок Евразии по Carribean mix, музыкальным сопровождением займется кавер-группа Avocado Jam.

Мэр города приветствует участников соревнования Фото: telegram «Алексей Демкин»

Спортсмены из Пермского края претендуют на медали Фото: telegram «Алексей Демкин»

Спортивные баталии на воде начались в 10.00 и продлятся до 20.00 Фото: telegram «Алексей Демкин»