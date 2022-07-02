Урбанист разнес мэрию Екатеринбурга за рекламу стриптиз-клуба. «Вы возбуждаете народ»

03 июля 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Урбанист Алексей Шахов поразмышлял о замусоренности визуального пространства городской среды Фото: Алексей Колчин © URA.RU Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов обратил внимание на баннер с рекламой стриптиз-клуба недалеко от здания мэрии. Екатеринбуржец поднял вопрос замусоренности визуального пространства городской среды в своем telegram-канале «Шахов на ветке». «Ни одно граффити в городской среде не режет так глаз, как продукция, символы потребления: объявления и реклама. Высшая точка — гигантский вертикальный баннер стриптиз-клуба напротив городской мэрии. Сам факт его существования там, и видеореклама с сексуализированной девушкой на одном из самых больших экранов в центре города. Создавая раздражители, возбуждая народ, вы толкаете его на обратную связь», — пишет Шахов. Затем урбанист размышляет — если на улицах может появляться контент 18+, то что мешает уличным художникам взять баллончик и поставить тэг на стенах? Победить граффити чиновники смогут, только если очистят город от всех раздражителей. «В визуально комфортной среде нет места тэгам», — добавляет Шахов. К своему посту урбанист прикрепил фотографию баннера с рекламой стриптиз-клуба. Он висит на здании на Добролюбова,1 возле памятника Малышеву. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля в Екатеринбурге стартовал международный стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA. В его рамках свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов обратил внимание на баннер с рекламой стриптиз-клуба недалеко от здания мэрии. Екатеринбуржец поднял вопрос замусоренности визуального пространства городской среды в своем telegram-канале «Шахов на ветке». «Ни одно граффити в городской среде не режет так глаз, как продукция, символы потребления: объявления и реклама. Высшая точка — гигантский вертикальный баннер стриптиз-клуба напротив городской мэрии. Сам факт его существования там, и видеореклама с сексуализированной девушкой на одном из самых больших экранов в центре города. Создавая раздражители, возбуждая народ, вы толкаете его на обратную связь», — пишет Шахов. Затем урбанист размышляет — если на улицах может появляться контент 18+, то что мешает уличным художникам взять баллончик и поставить тэг на стенах? Победить граффити чиновники смогут, только если очистят город от всех раздражителей. «В визуально комфортной среде нет места тэгам», — добавляет Шахов. К своему посту урбанист прикрепил фотографию баннера с рекламой стриптиз-клуба. Он висит на здании на Добролюбова,1 возле памятника Малышеву. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля в Екатеринбурге стартовал международный стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA. В его рамках свои работы создадут 20 представителей мира уличного искусства.