03 июля 2022
02 июля 2022

Пермский наркодиллер выиграл в ЕСПЧ иск на 15 тысяч евро

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕСПЧ удовлетворил жалобу бывшего осужденного Дмитрия Бушменева Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему осужденному-колясочнику из Пермского края Дмитрию Бушменеву 15 тысяч евро. В совокупности суд рассмотрел жалобы на плохие условия содержания и неоказание медпомощи 14 осужденных из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале юрист Павел Чиков.

«ЕСПЧ присудил 215 000 евро осужденным в 10 регионах РФ. Речь идет об исправительных колониях, расположенных в Новосибирской, Свердловской, Тверской, Челябинской, Архангельской, Рязанской, Оренбургской и Мурманской областях, а также Пермском и Красноярском краях», — написал Чиков.

В декабре 2014 года Березниковский городской суд приговорил Бушменева к 15 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности, связанных с незаконным приобретением и распространением наркотиков. До этого мужчина также привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако смог остаться на свободе.

Как уточняется в группе «REAlная ОНК» соцсети «ВКонтакте», Бушменев является инвалидом первой группы. Он отбывал наказание в скандально известной ИК-9, расположенной в Соликамске, из которой освободился в 2021 году. Жалобу в ЕСПЧ он подал еще в 2017 году. В 2020 году наркодиллеру удалось наказать медсанчасть при колонии на 30 тыс рублей. В суде он доказал, что условия пребывания в медучреждении нарушают права инвалидов.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему осужденному-колясочнику из Пермского края Дмитрию Бушменеву 15 тысяч евро. В совокупности суд рассмотрел жалобы на плохие условия содержания и неоказание медпомощи 14 осужденных из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале юрист Павел Чиков. «ЕСПЧ присудил 215 000 евро осужденным в 10 регионах РФ. Речь идет об исправительных колониях, расположенных в Новосибирской, Свердловской, Тверской, Челябинской, Архангельской, Рязанской, Оренбургской и Мурманской областях, а также Пермском и Красноярском краях», — написал Чиков. В декабре 2014 года Березниковский городской суд приговорил Бушменева к 15 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности, связанных с незаконным приобретением и распространением наркотиков. До этого мужчина также привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако смог остаться на свободе. Как уточняется в группе «REAlная ОНК» соцсети «ВКонтакте», Бушменев является инвалидом первой группы. Он отбывал наказание в скандально известной ИК-9, расположенной в Соликамске, из которой освободился в 2021 году. Жалобу в ЕСПЧ он подал еще в 2017 году. В 2020 году наркодиллеру удалось наказать медсанчасть при колонии на 30 тыс рублей. В суде он доказал, что условия пребывания в медучреждении нарушают права инвалидов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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