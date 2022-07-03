Пермский наркодиллер выиграл в ЕСПЧ иск на 15 тысяч евро

ЕСПЧ удовлетворил жалобу бывшего осужденного Дмитрия Бушменева Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшему осужденному-колясочнику из Пермского края Дмитрию Бушменеву 15 тысяч евро. В совокупности суд рассмотрел жалобы на плохие условия содержания и неоказание медпомощи 14 осужденных из разных регионов России. Об этом в своем telegram-канале юрист Павел Чиков.

«ЕСПЧ присудил 215 000 евро осужденным в 10 регионах РФ. Речь идет об исправительных колониях, расположенных в Новосибирской, Свердловской, Тверской, Челябинской, Архангельской, Рязанской, Оренбургской и Мурманской областях, а также Пермском и Красноярском краях», — написал Чиков.

В декабре 2014 года Березниковский городской суд приговорил Бушменева к 15 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности, связанных с незаконным приобретением и распространением наркотиков. До этого мужчина также привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, однако смог остаться на свободе.

Как уточняется в группе «REAlная ОНК» соцсети «ВКонтакте», Бушменев является инвалидом первой группы. Он отбывал наказание в скандально известной ИК-9, расположенной в Соликамске, из которой освободился в 2021 году. Жалобу в ЕСПЧ он подал еще в 2017 году. В 2020 году наркодиллеру удалось наказать медсанчасть при колонии на 30 тыс рублей. В суде он доказал, что условия пребывания в медучреждении нарушают права инвалидов.