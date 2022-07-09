Украинские националисты заминировали обочины в Криворожском районе Днепропетровской области, чтобы устроить провокацию со смертями мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что украинские боевики специально не уведомили мирное население региона, устраивая провокацию, чтобы обвинить Россию в смертях невинных граждан.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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Украинские националисты заминировали обочины в Криворожском районе Днепропетровской области, чтобы устроить провокацию со смертями мирных жителей. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что украинские боевики специально не уведомили мирное население региона, устраивая провокацию, чтобы обвинить Россию в смертях невинных граждан. Ранее сообщалось, что ООН обвинила Украину в смертельной провокации в доме престарелых в Луганской области. Также ВСУ обстреляли оптовый рынок в Донецке. Минобороны отмечало, что Киев получил приказ Запада устроить геноцид в Николаеве. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что руководство украинской разведки болеет наркоманией и имеет «богатое» преступное прошлое. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса.