09 июля 2022
08 июля 2022

Урбанист из Екатеринбурга не смог выступить на фестивале майонеза. «Боль дня». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Организаторы фестиваля решили отказаться от услуг Алексея Шахова Фото:

Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов рассказал, что организаторы фестиваля от ЕЖК хотели, чтобы он выступил у них, но в итоге отказались от этой идеи. Об этом Шахов написал в своем telegram-канале.

«В июне меня приглашали выступить с лекцией на фестивале ЕЖК. Я столько уличных работ про эту прекрасную смесь подобрал, ведь она и связывает уральцев, как темная материя. Но потом решили без меня делать», — говорится в сообщении. Алексей кратко описал свои эмоции: «Боль дня».

В ЦПКиО девятого июля прошел гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. На фестивале две пенсионерки устроили соревнование с людьми в ростовых куклах майонеза. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках.

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Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов рассказал, что организаторы фестиваля от ЕЖК хотели, чтобы он выступил у них, но в итоге отказались от этой идеи. Об этом Шахов написал в своем telegram-канале. «В июне меня приглашали выступить с лекцией на фестивале ЕЖК. Я столько уличных работ про эту прекрасную смесь подобрал, ведь она и связывает уральцев, как темная материя. Но потом решили без меня делать», — говорится в сообщении. Алексей кратко описал свои эмоции: «Боль дня». В ЦПКиО девятого июля прошел гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. На фестивале две пенсионерки устроили соревнование с людьми в ростовых куклах майонеза. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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