Урбанист из Екатеринбурга не смог выступить на фестивале майонеза. «Боль дня». Скрин

10 июля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Организаторы фестиваля решили отказаться от услуг Алексея Шахова Фото: Анна Майорова © URA.RU Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов рассказал, что организаторы фестиваля от ЕЖК хотели, чтобы он выступил у них, но в итоге отказались от этой идеи. Об этом Шахов написал в своем telegram-канале. «В июне меня приглашали выступить с лекцией на фестивале ЕЖК. Я столько уличных работ про эту прекрасную смесь подобрал, ведь она и связывает уральцев, как темная материя. Но потом решили без меня делать», — говорится в сообщении. Алексей кратко описал свои эмоции: «Боль дня». В ЦПКиО девятого июля прошел гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. На фестивале две пенсионерки устроили соревнование с людьми в ростовых куклах майонеза. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках. Скрин поста Шахова в telegram-канале Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Урбанист и исследователь стрит-арта из Екатеринбурга Алексей Шахов рассказал, что организаторы фестиваля от ЕЖК хотели, чтобы он выступил у них, но в итоге отказались от этой идеи. Об этом Шахов написал в своем telegram-канале. «В июне меня приглашали выступить с лекцией на фестивале ЕЖК. Я столько уличных работ про эту прекрасную смесь подобрал, ведь она и связывает уральцев, как темная материя. Но потом решили без меня делать», — говорится в сообщении. Алексей кратко описал свои эмоции: «Боль дня». В ЦПКиО девятого июля прошел гастрономический пикник «Ешь, живи, кайфуй» от бренда ЕЖК. Известные food-блогеры и шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению блюд. Еще один мастер-класс в парке прошел по игре на африканских барабанах. На фестивале две пенсионерки устроили соревнование с людьми в ростовых куклах майонеза. Екатеринбуржцы уже привыкли к танцорам в костюмах майонеза от ЕЖК, они часто появляются на городских праздниках.