ЛГБТ-пропаганду можно ослабить с помощью правильного воспитания, считает Вассерман Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воспитание способно если не предотвратить возникновение сексуального интереса к лицам своего пола, то как минимум ослабить остроту проблемы. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман, ранее назвавший Екатеринбург «центром гомосексуализма» и поддержавший инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей».

«Полностью искоренить гомосексуализм, судя по всей истории человечества, не удастся, но ослабить остроту проблемы, надеюсь, можно. Половое влечение в человеке, как и все остальное — следствие смеси природных факторов и воспитания. Соответственно если удастся предотвратить воспитание на эту тему, то природные предпосылки будут проявляться намного реже», — пояснил Анатолий Вассерман.

Интеллектуал добавил, что вся мировая статистика однозначно доказывает, что всего один из 20 человек предпочитает гомосексуальное поведение, повинуясь «зову природы». «Все остальное воспитывалось», — добавил эрудит.

Ранее он вступил в полемику со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым из-за своих слов о Екатеринбурге как «центре гомосексуализма». Такое заявление участник «Своей игры» сделал на фоне заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости ввести запрет на «пропаганду нетрадиционных ценностей». Вассерман поддержал идею, сказав, что «лучше не ставить судьбы россиян под угрозу».