Пермяков предупредили о партии плохого молока в магазинах

12 июля 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

В агрофирме «Острожка» произошел технологический сбой Фото: Анна Майорова © URA.RU Технолог молочного цеха Пермского края агрофирмы «Острожка» Людмила Пономарева публично принесла извинения за некачественную партию продукции. Пост с извинениями появился в группе «Оханск — наша родина» социальной сети «ВКонтакте». «9 июля 2022 года при розливе пакетированного молока жирностью 3,2% в молочном цехе произошел сбой технологической цепочки, в результате чего в молоко попала питьевая водопроводная вода. Большая часть этой партии изъята из точек реализации, но некоторое количество некачественной продукции магазинами все-таки было продано. Приносим свои извинения!» — написала технолог. В соцсетях Людмилу Пономареву и агрофирму поддержали. «Да не переживайте! Другие производители даже не удосужились бы опубликовать подобный пост, если бы у них в цехе розлива такое произошло. Скорее, наоборот! А ваша продукция самая вкусная и классная!» — пишет Денис Логинов. «А я думаю, чего молоко вода водой. Хотела уже отказаться от острожского молока. Хорошо, что сообщили, извинения принимаются», — прокомментировала пост Екатерина Каменских. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае среди активов ООО «Великоленское» найден фантомный цех по производству молока. В пресс-службе Россельхознадзора выявили несуществующую площадку.

Технолог молочного цеха Пермского края агрофирмы «Острожка» Людмила Пономарева публично принесла извинения за некачественную партию продукции. Пост с извинениями появился в группе «Оханск — наша родина» социальной сети «ВКонтакте». «9 июля 2022 года при розливе пакетированного молока жирностью 3,2% в молочном цехе произошел сбой технологической цепочки, в результате чего в молоко попала питьевая водопроводная вода. Большая часть этой партии изъята из точек реализации, но некоторое количество некачественной продукции магазинами все-таки было продано. Приносим свои извинения!» — написала технолог. В соцсетях Людмилу Пономареву и агрофирму поддержали. «Да не переживайте! Другие производители даже не удосужились бы опубликовать подобный пост, если бы у них в цехе розлива такое произошло. Скорее, наоборот! А ваша продукция самая вкусная и классная!» — пишет Денис Логинов. «А я думаю, чего молоко вода водой. Хотела уже отказаться от острожского молока. Хорошо, что сообщили, извинения принимаются», — прокомментировала пост Екатерина Каменских. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае среди активов ООО «Великоленское» найден фантомный цех по производству молока. В пресс-службе Россельхознадзора выявили несуществующую площадку.