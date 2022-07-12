МИД РФ: ответ на западные санкции может быть весьма болезненным

13 июля 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер, считает Дмитрий Биричевский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, санкции против РФ оборачиваются трагедией для западных экономик, вместе с тем ответ на западные санкции может быть весьма болезненным. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан <…>. Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — сказал Биричевский в интервью РИА «Новости». Он отметил, что Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер. «И наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — подчеркнул политик. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в ответ на проведение спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект для самих западных стран. Например, в США рекордно выросла инфляция, а страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.

Россия не виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, санкции против РФ оборачиваются трагедией для западных экономик, вместе с тем ответ на западные санкции может быть весьма болезненным. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан <…>. Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — сказал Биричевский в интервью РИА «Новости». Он отметил, что Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер. «И наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — подчеркнул политик. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в ответ на проведение спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект для самих западных стран. Например, в США рекордно выросла инфляция, а страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.