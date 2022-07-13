В МИД напомнили, что Россия не мешает экспорту зерна из Украины

14 июля 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Экспорт зерна из Украины начнется после разминирования портов боевиками, отметил Сергей Вершинин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Препятствия экспорту зерна из украинских портов были созданы боевиками из Украины, а не российскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «С нашей точки зрения, проблем с [экспортом] быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — заявил Сергей Вершинин журналистам, передает ТАСС. Он подчеркнул, что начинать вывозить зерно надо с разминирования портов теми, кто их заминировал. «Порты, напомню, заминировала украинская сторона», — резюмировал замглавы МИД РФ. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине. В среду прошли переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Украинский лидер Владимир Зеленский отметил начало прогресса в вопросе экспорта зерна из Украины.

Препятствия экспорту зерна из украинских портов были созданы боевиками из Украины, а не российскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «С нашей точки зрения, проблем с [экспортом] быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — заявил Сергей Вершинин журналистам, передает ТАСС. Он подчеркнул, что начинать вывозить зерно надо с разминирования портов теми, кто их заминировал. «Порты, напомню, заминировала украинская сторона», — резюмировал замглавы МИД РФ. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине. В среду прошли переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Украинский лидер Владимир Зеленский отметил начало прогресса в вопросе экспорта зерна из Украины.