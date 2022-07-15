Shot: Тимати выкупит российский бизнес у Starbucks

Новый бренд кофеен, владельцем которого станет Тимати, будет называться «Кофе — и точка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совладельцами Starbucks в России станет музыкант Тимати, он же Тимур Юнусов. Об этом сообщает Mash.

Сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Название будет изменено на Кофе — и точка», — пишет telegram-канал. Планируется, что сотрудники вернутся к своей работе под новым брендом. Бренд пока находится в разработке.

Ранее URA.RU сообщало, что американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. В итоге он станет совладельцем, вместе с Тимати.