Shot: Тимати выкупит российский бизнес у Starbucks

Новый бренд кофеен, владельцем которого станет Тимати, будет называться «Кофе — и точка»
Совладельцами Starbucks в России станет музыкант Тимати, он же Тимур Юнусов. Об этом сообщает Mash.
Сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Название будет изменено на Кофе — и точка», — пишет telegram-канал. Планируется, что сотрудники вернутся к своей работе под новым брендом. Бренд пока находится в разработке.
Ранее URA.RU сообщало, что американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. В итоге он станет совладельцем, вместе с Тимати.
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