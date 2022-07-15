Shot: Тимати выкупит российский бизнес у Starbucks

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Новый бренд кофеен, владельцем которого станет Тимати, будет называться «Кофе — и точка» Фото:

Совладельцами Starbucks в России станет музыкант Тимати, он же Тимур Юнусов. Об этом сообщает Mash.

Сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Название будет изменено на Кофе — и точка», — пишет telegram-канал. Планируется, что сотрудники вернутся к своей работе под новым брендом. Бренд пока находится в разработке.

Ранее URA.RU сообщало, что американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. В итоге он станет совладельцем, вместе с Тимати.

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Совладельцами Starbucks в России станет музыкант Тимати, он же Тимур Юнусов. Об этом сообщает Mash. Сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Название будет изменено на Кофе — и точка», — пишет telegram-канал. Планируется, что сотрудники вернутся к своей работе под новым брендом. Бренд пока находится в разработке. Ранее URA.RU сообщало, что американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. В итоге он станет совладельцем, вместе с Тимати.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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