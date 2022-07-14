В Челябинскую область возвращается буря с грозой и градом

15 июля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Сильнейшая буря с грозой обещает повториться в Челябинске 15 и 16 июля Фото: Марина Малкова © URA.RU Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 115 и 16 июля. Экстренное предупреждение о грозах, ливнях и крупном граде распространил региональный гидрометцентр. «В ближайший час и до конца суток 15 июля, ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду и более», — говорится в штормовом предупреждении челябинского ЦГМС. Накануне при таком же прогнозе на Челябинскую область обрушилась сильнейшая гроза, фото и видео которой южноуральцы делились в соцсетях. Одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС предстоит установить, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. С огнем, угрожавшим перекинуться на ближайшие строения, 60 пожарным пришлось бороться почти семь часов. При этом в ближайшее время в Челябинской области будет царить аномальная жара, из-за которой вторые сутки приходится останавливать движение тяжелых грузовиков на трассах. Термометры будут показывать до 37 градусов тепла. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 115 и 16 июля. Экстренное предупреждение о грозах, ливнях и крупном граде распространил региональный гидрометцентр. «В ближайший час и до конца суток 15 июля, ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду и более», — говорится в штормовом предупреждении челябинского ЦГМС. Накануне при таком же прогнозе на Челябинскую область обрушилась сильнейшая гроза, фото и видео которой южноуральцы делились в соцсетях. Одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске. Экспертам МЧС предстоит установить, не молния ли была причиной сильнейшего пожара на промплощадке в Копейске. С огнем, угрожавшим перекинуться на ближайшие строения, 60 пожарным пришлось бороться почти семь часов. При этом в ближайшее время в Челябинской области будет царить аномальная жара, из-за которой вторые сутки приходится останавливать движение тяжелых грузовиков на трассах. Термометры будут показывать до 37 градусов тепла.