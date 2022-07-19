В Екатеринбурге осудили похитителя, пытавшего жертву шокером

В суде свердловчанина признали виновным по всем статьям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге отправили в колонию на 10 лет свердловчанина, который похитил мужчину на улице Краснолесья и пытал его электрошокером и плоскогубцами. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил Шульга. Он отметил, что свердловчанин, собрав помощников, похитил мужчину на улице Краснолесья.

Потерпевшего посадили в автомобиль, вывезли в лес и пытали с помощью шокера и плоскогубцев, требуя отдать 30 тысяч рублей. Мужчина сдался и рассказал, что деньги есть у него дома. После этого похитители забрались в квартиру и забрали оттуда деньги и вещи на 45 тысяч.

Инцидент произошел в августе 2021 года. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что силовики ищут возможных подельников свердловчанина, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор Андрею Иванникову и Алексею Малыгину, которые вывезли в лес и убили случайного прохожего. Их отправили в колонию на 16 и 17 лет.