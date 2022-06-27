Суд решил судьбу свердловских убийц-похитителей

28 июня 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге вынесен приговор жителям Каменск-Уральского за похищение и убийство случайного прохожего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский областной суд приговорил Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, обвиненных в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова в Каменске-Уральском в 2021 году. Мужчин приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в багажник машины и увезли в лес, где добили саперной лопатой. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский областной суд приговорил Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, обвиненных в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова в Каменске-Уральском в 2021 году. Мужчин приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в багажник машины и увезли в лес, где добили саперной лопатой.