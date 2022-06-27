27 июня 2022

Суд решил судьбу свердловских убийц-похитителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
В Екатеринбурге вынесен приговор жителям Каменск-Уральского за похищение и убийство случайного прохожего Фото:

Свердловский областной суд приговорил Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, обвиненных в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова в Каменске-Уральском в 2021 году. Мужчин приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в багажник машины и увезли в лес, где добили саперной лопатой.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Свердловский областной суд приговорил Андрея Иванникова и Алексея Малыгина, обвиненных в похищении и убийстве незнакомого им мужчины — Павла Пойменова в Каменске-Уральском в 2021 году. Мужчин приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными в убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что Иванников и Малыгин познакомились, работая стропальщиками на одном из предприятий Каменск-Уральского. 19 июня 2021 года отмечали день рождения. Напившись, они встретили Пойменова, с которым поссорились, по версии следствия, по незначительной причине. Его избили, затолкали в багажник машины и увезли в лес, где добили саперной лопатой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...