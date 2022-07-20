Челябинск стал площадкой по развитию сервиса и инфраструктуры

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Челябинск станет пилотным регионом по внедрению инфраструктурно-сервисного подхода Фото:

Челябинск стал одним из 18 пилотных городов России, в которых Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен инфраструктурно-сервисный подход. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива „Архипелаг-2022“ экспертам были представлены проекты развития 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры», — цитируют Зиновьеву «Ведомости».

В число пилотных регионов вошли также Московская, Новгородская, Смоленская, Ульяновская, Пензенская, Новосибирская, Курская, Калужская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская и Амурская области. Кроме того, в перечне есть Красноярский край и Республика Удмуртия.

После экспертного анализа пилотных городов будут подготовлены методологии по формированию комплексных планов развития. Также при реализации проекта будут сформулированы нормативно-правовые акты, которые определят механизмы и источники финансирования всех требуемых преобразований. Такой механизм работы гендиректор АСИ Светлана Чупшева презентовала президенту Владимиру Путину на наблюдательном совете агентства в декабре 2021 года.

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Челябинск стал одним из 18 пилотных городов России, в которых Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен инфраструктурно-сервисный подход. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива „Архипелаг-2022“ экспертам были представлены проекты развития 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры», — цитируют Зиновьеву «Ведомости». В число пилотных регионов вошли также Московская, Новгородская, Смоленская, Ульяновская, Пензенская, Новосибирская, Курская, Калужская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская и Амурская области. Кроме того, в перечне есть Красноярский край и Республика Удмуртия. После экспертного анализа пилотных городов будут подготовлены методологии по формированию комплексных планов развития. Также при реализации проекта будут сформулированы нормативно-правовые акты, которые определят механизмы и источники финансирования всех требуемых преобразований. Такой механизм работы гендиректор АСИ Светлана Чупшева презентовала президенту Владимиру Путину на наблюдательном совете агентства в декабре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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