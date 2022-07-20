Челябинск стал площадкой по развитию сервиса и инфраструктуры

20 июля 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Челябинск станет пилотным регионом по внедрению инфраструктурно-сервисного подхода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск стал одним из 18 пилотных городов России, в которых Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен инфраструктурно-сервисный подход. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива „Архипелаг-2022“ экспертам были представлены проекты развития 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры», — цитируют Зиновьеву «Ведомости». В число пилотных регионов вошли также Московская, Новгородская, Смоленская, Ульяновская, Пензенская, Новосибирская, Курская, Калужская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская и Амурская области. Кроме того, в перечне есть Красноярский край и Республика Удмуртия. После экспертного анализа пилотных городов будут подготовлены методологии по формированию комплексных планов развития. Также при реализации проекта будут сформулированы нормативно-правовые акты, которые определят механизмы и источники финансирования всех требуемых преобразований. Такой механизм работы гендиректор АСИ Светлана Чупшева презентовала президенту Владимиру Путину на наблюдательном совете агентства в декабре 2021 года. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинск стал одним из 18 пилотных городов России, в которых Агентством стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен инфраструктурно-сервисный подход. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива „Архипелаг-2022“ экспертам были представлены проекты развития 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры», — цитируют Зиновьеву «Ведомости». В число пилотных регионов вошли также Московская, Новгородская, Смоленская, Ульяновская, Пензенская, Новосибирская, Курская, Калужская, Мурманская, Нижегородская, Ленинградская и Амурская области. Кроме того, в перечне есть Красноярский край и Республика Удмуртия. После экспертного анализа пилотных городов будут подготовлены методологии по формированию комплексных планов развития. Также при реализации проекта будут сформулированы нормативно-правовые акты, которые определят механизмы и источники финансирования всех требуемых преобразований. Такой механизм работы гендиректор АСИ Светлана Чупшева презентовала президенту Владимиру Путину на наблюдательном совете агентства в декабре 2021 года.