«Коммерсант»: в России появился риск дефицита медицинской техники

21 июля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Власти РФ попросили ослабить запрет на вывоз товаров из страны, чтобы обслуживать медицинское оборудование Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России появилась вероятность возникновения дефицита медицинской техники. Это происходит из-за временного запрета на вывоз из страны ряда товаров, говорится в письме ассоциации международных производителей медизделий IMEDA на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В письме IMEDA говорится, что кабмину следует ослабить временный запрет на вывоз из России ряда товаров, включая медтехнику, из-за риска столкнуться с ее дефицитом, передает « Коммерсант ». Источник газеты на отраслевом рынке отметил, что разработанный механизм для их вывоза, для которого требуется специальное разрешение Минпромторга РФ, «так и не заработал». По словам собеседника газеты, вывоз медицинской техники не согласовывает таможенная служба, даже если имеется специальное разрешение. В Минпромторге отметили, что информация о непризнании Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ этих разрешений не соответствует реальности. IMEDA предлагает выйти из ситуации путем внесения поправок в постановления и вывести из-под запрета вывоз медтехники для проведения ремонта и технического обслуживания. В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что о проблеме знают, а решить ее предлагают с помощью выдачи временных разрешений на вывоз. Ранее власти РФ сократили список товаров, которые запрещено вывозить из страны. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Все эти решения решения были приняты в качестве антикризисных мер после того, как против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины были введены жесткие экономические санкции. Страны ЕС и США попытались оказать давление на экономику страны, банковский сектор и логистику. Однако правительство РФ уже разработало и начало внедрять антикризисные меры для россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России появилась вероятность возникновения дефицита медицинской техники. Это происходит из-за временного запрета на вывоз из страны ряда товаров, говорится в письме ассоциации международных производителей медизделий IMEDA на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В письме IMEDA говорится, что кабмину следует ослабить временный запрет на вывоз из России ряда товаров, включая медтехнику, из-за риска столкнуться с ее дефицитом, передает «Коммерсант». Источник газеты на отраслевом рынке отметил, что разработанный механизм для их вывоза, для которого требуется специальное разрешение Минпромторга РФ, «так и не заработал». По словам собеседника газеты, вывоз медицинской техники не согласовывает таможенная служба, даже если имеется специальное разрешение. В Минпромторге отметили, что информация о непризнании Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ этих разрешений не соответствует реальности. IMEDA предлагает выйти из ситуации путем внесения поправок в постановления и вывести из-под запрета вывоз медтехники для проведения ремонта и технического обслуживания. В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что о проблеме знают, а решить ее предлагают с помощью выдачи временных разрешений на вывоз. Ранее власти РФ сократили список товаров, которые запрещено вывозить из страны. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Все эти решения решения были приняты в качестве антикризисных мер после того, как против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины были введены жесткие экономические санкции. Страны ЕС и США попытались оказать давление на экономику страны, банковский сектор и логистику. Однако правительство РФ уже разработало и начало внедрять антикризисные меры для россиян.