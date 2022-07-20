20 июля 2022

«Коммерсант»: в России появился риск дефицита медицинской техники

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Власти РФ попросили ослабить запрет на вывоз товаров из страны, чтобы обслуживать медицинское оборудование Фото:
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В России появилась вероятность возникновения дефицита медицинской техники. Это происходит из-за временного запрета на вывоз из страны ряда товаров, говорится в письме ассоциации международных производителей медизделий IMEDA на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме IMEDA говорится, что кабмину следует ослабить временный запрет на вывоз из России ряда товаров, включая медтехнику, из-за риска столкнуться с ее дефицитом, передает «Коммерсант». Источник газеты на отраслевом рынке отметил, что разработанный механизм для их вывоза, для которого требуется специальное разрешение Минпромторга РФ, «так и не заработал».

По словам собеседника газеты, вывоз медицинской техники не согласовывает таможенная служба, даже если имеется специальное разрешение. В Минпромторге отметили, что информация о непризнании Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ этих разрешений не соответствует реальности.

IMEDA предлагает выйти из ситуации путем внесения поправок в постановления и вывести из-под запрета вывоз медтехники для проведения ремонта и технического обслуживания. В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что о проблеме знают, а решить ее предлагают с помощью выдачи временных разрешений на вывоз.

Ранее власти РФ сократили список товаров, которые запрещено вывозить из страны. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей.

Все эти решения решения были приняты в качестве антикризисных мер после того, как против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины были введены жесткие экономические санкции. Страны ЕС и США попытались оказать давление на экономику страны, банковский сектор и логистику. Однако правительство РФ уже разработало и начало внедрять антикризисные меры для россиян.

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В России появилась вероятность возникновения дефицита медицинской техники. Это происходит из-за временного запрета на вывоз из страны ряда товаров, говорится в письме ассоциации международных производителей медизделий IMEDA на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В письме IMEDA говорится, что кабмину следует ослабить временный запрет на вывоз из России ряда товаров, включая медтехнику, из-за риска столкнуться с ее дефицитом, передает «Коммерсант». Источник газеты на отраслевом рынке отметил, что разработанный механизм для их вывоза, для которого требуется специальное разрешение Минпромторга РФ, «так и не заработал». По словам собеседника газеты, вывоз медицинской техники не согласовывает таможенная служба, даже если имеется специальное разрешение. В Минпромторге отметили, что информация о непризнании Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ этих разрешений не соответствует реальности. IMEDA предлагает выйти из ситуации путем внесения поправок в постановления и вывести из-под запрета вывоз медтехники для проведения ремонта и технического обслуживания. В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что о проблеме знают, а решить ее предлагают с помощью выдачи временных разрешений на вывоз. Ранее власти РФ сократили список товаров, которые запрещено вывозить из страны. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Все эти решения решения были приняты в качестве антикризисных мер после того, как против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины были введены жесткие экономические санкции. Страны ЕС и США попытались оказать давление на экономику страны, банковский сектор и логистику. Однако правительство РФ уже разработало и начало внедрять антикризисные меры для россиян.
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