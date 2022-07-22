Покаянная икона «Скорбящая о младенцах во чреве убиенных» пробудет в Екатеринбурге до понедельника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбург доставили икону «Скорбящая о младенцах во чреве убиенных», которая находилась на Украине. Перед ней могут покаяться те, кто совершил аборт, сообщает Екатеринбургская епархия на официальном сайте.

«Этот дивный образ был перенесен украинскими иконописцами с… гальки, обнаруженной в селе Чеберяки Сумской области. Сюжет на камушке был вычерчен живыми природными линиями, где явно читались образы: Богородицы, Христа и ребенка, которого держал ангел. На основе этого, дарованного природой сюжета, по благословению священноначалия была написана покаянная икона для всех, кто совершил грех аборта», — рассказывают в епархии.

До понедельника икона будет находиться в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга, затем ее повезут в другие храмы епархии. Все, кто придет к покаянной иконе, также сможет помочь монастырям Роменской епархии Украинской православной церкви — самой молодой и маленькой епархии на Украине.

Икона имеет необычную историю создания, ведь ее образ сначала проявился на гальке в украинском селе Чеберяки Фото с официального сайта Екатеринбургской епархии