23 июля 2022

Уличные музыканты сыграли перед мэрией Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Музыканты сыграли перед окнами мэрии Екатеринбурга Фото:

Уличные музыканты, которых 22 июля выгнали с Плотинки, сыграли на электрогитаре перед зданием администрации Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

На кадрах видно, что один из музыкантов подключил электрогитару к колонке, которая усиливает звук. Он и сидящие рядом его друзья подтвердили telegram-каналу «Свет Екатеринбург», что ранее их выгнали с Плотинки.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские очистили центр Екатеринбурга от нелегальных бизнесменов. По словам общественника Дмитрий Чукреев полицейские уже предупреждали о возможных последствиях.

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Уличные музыканты, которых 22 июля выгнали с Плотинки, сыграли на электрогитаре перед зданием администрации Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. На кадрах видно, что один из музыкантов подключил электрогитару к колонке, которая усиливает звук. Он и сидящие рядом его друзья подтвердили telegram-каналу «Свет Екатеринбург», что ранее их выгнали с Плотинки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские очистили центр Екатеринбурга от нелегальных бизнесменов. По словам общественника Дмитрий Чукреев полицейские уже предупреждали о возможных последствиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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