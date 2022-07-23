Музыканты сыграли перед окнами мэрии Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уличные музыканты, которых 22 июля выгнали с Плотинки, сыграли на электрогитаре перед зданием администрации Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

На кадрах видно, что один из музыкантов подключил электрогитару к колонке, которая усиливает звук. Он и сидящие рядом его друзья подтвердили telegram-каналу «Свет Екатеринбург», что ранее их выгнали с Плотинки.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские очистили центр Екатеринбурга от нелегальных бизнесменов. По словам общественника Дмитрий Чукреев полицейские уже предупреждали о возможных последствиях.