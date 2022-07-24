Победительница конкурса «Мисс Россия» получит право представлять страну на международном уровне (фото из архива) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Две девушки-модели из Челябинской области вышли в финал конкурса красоты «Мисс Россия». Как сообщает официальный сайт конкурса, в финал вышли челябинка Анастасия Софина и жительница Еманжелинска Яна Крутицких.

«Национальный конкурс „Мисс Россия“ — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах РФ, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек», — заявили организаторы конкурса на официальном сайте.

В анкете 18-летняя Яна Крутицких рассказала, что в 2017 году она окончила восьмилетний курс художественной школы, а сейчас она учится на первом курсе Челябинской государственной академии культуры и искусств. Яна отмечает, что она лидер по натуре и всегда стремится к победе. В этом году она сдала ЕГЭ на высокие баллы и поступила сразу в три ВУЗа на бюджетное отделение.

Другая финалистка от региона, 19-летняя челябинка Анастасия Софина, сообщает, что в свои 19 лет она учится в Челябинском государственном университете по специальности «зарубежное регионоведение». Анастасия не только любит рисовать, но и пять лет профессионально занимается рукопашным боем.

«Уже сегодня в 21:00 мы узнаем, кто же из красавиц станет новой „Мисс Россия“. Девочки так переживают, что даже я немного волнуюсь. Но все будет круто», — написала Софина на своей странице во «ВКонтакте».

Организаторы конкурса отмечают, что их задача — выявить самых достойных претенденток на звание «Мисс Россия» и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост. Обладательницы титула «Мисс Россия» в дальнейшем могут представлять РФ на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», тем самым укрепляя позитивный образ России в международном сообществе.

Яна Крутицких из Еманжелинска мечтает побывать во многих уголках нашей планеты и прикоснуться к истории других государств Фото: страница Яны Крутицких во «ВКонтакте»

Челябинская модель Анастасия Софина пять лет занимается рукопашным боем Фото: страница Анастасии Софиной во «ВКонтакте»