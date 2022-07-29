В Екатеринбурге на День города перекроют дороги. Карта

29 июля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Две улицы перекроют уже 19 августа для подготовки праздничных площадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 20 августа с шести утра центр Екатеринбурге станет недоступен для автомобилистов в связи с празднованием Дня города. О перекрытии дорог и подробном списке улиц сообщает городская мэрия. «В День города, 20 августа, с 06:00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по центральным улицам», — говорится на сайте администрации Екатеринбурга. Некоторые улицы окажутся закрыты накануне праздник. Так, 19 августа для подготовки праздничных площадок до момента окончания мероприятий движение будет ограничено по улице 8 Марта (Малышева до проспекта Ленина) и по улице Пролетарской (от Дзержинского до Первомайской). 20 августа список перекрытых дорог пополнится следующими направлениями: Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);

Толмачева (от Ленина до Первомайской);

Пушкина (от Малышева до Ленина);

Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской Революции);

Вайнера (от Антона Валека до Ленина);

Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);

Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);

Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до Ленина);

Дзержинского (от Горького до Царской);

Первомайская (от Горького до Царской);

Горького (от Первомайской до Дзержинского);

Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской). Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта. Фото: URA.RU

20 августа с шести утра центр Екатеринбурге станет недоступен для автомобилистов в связи с празднованием Дня города. О перекрытии дорог и подробном списке улиц сообщает городская мэрия. «В День города, 20 августа, с 06:00 до завершения праздничной программы нельзя будет проехать по центральным улицам», — говорится на сайте администрации Екатеринбурга. Некоторые улицы окажутся закрыты накануне праздник. Так, 19 августа для подготовки праздничных площадок до момента окончания мероприятий движение будет ограничено по улице 8 Марта (Малышева до проспекта Ленина) и по улице Пролетарской (от Дзержинского до Первомайской). 20 августа список перекрытых дорог пополнится следующими направлениями: Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.