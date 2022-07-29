Первый зампред РФ при ООН: освобождение Донбасса — вопрос времени

29 июля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

На данный момент в Донбассе освобождено уже 255 населенных пунктов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полное освобождение Донбасса гарантировано, это лишь вопрос времени. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. «За последний месяц Россия значительно продвинулась в реализации задач специальной военной операции. ВС РФ и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР. Продолжается планомерное наступление в ДНР», — приводит ТАСС слова Полянского. По его словам, на данный момент в Донбассе освобождено уже 255 населенных пунктов. «Когда вся территория вернется под контроль населения Донбасса — лишь вопрос времени», — подчеркнул он. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. За это время были освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья.

Полное освобождение Донбасса гарантировано, это лишь вопрос времени. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. «За последний месяц Россия значительно продвинулась в реализации задач специальной военной операции. ВС РФ и формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР. Продолжается планомерное наступление в ДНР», — приводит ТАСС слова Полянского. По его словам, на данный момент в Донбассе освобождено уже 255 населенных пунктов. «Когда вся территория вернется под контроль населения Донбасса — лишь вопрос времени», — подчеркнул он. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. За это время были освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья.