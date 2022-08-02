Челябинец под предлогом тест-драйва украл мотоцикл в Краснодаре

03 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Стоимость похищенного мотоцикла составила 600 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Челябинской области под предложением тест-драйва угнал мотоцикл из Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД края, стоимость похищенного мотоцикла составила 600 тысяч рублей. «Подозреваемый усыпил таксиста снотворным и приехал в станицу Марьянскую на встречу с продавцом мотоцикла. Злоумышленник представил спящего таксиста в качестве своего родственника, и заверив о своем намерении приобрести транспортное средство, заявил, что для заключения сделки необходимо удостовериться в его исправности. Подозреваемый запустил двигатель мотоцикла и уехал на нем в Краснодар, а через некоторое время перевез похищенный транспорт в Челябинскую область», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. В полицейском главке края отметили, что кубанские полицейские отправились за мошенником в Челябинскую область, и задержали его. Сейчас он находится под стражей. За совершенное преступление челябинец может лишиться свободы на срок до шести лет.

Житель Челябинской области под предложением тест-драйва угнал мотоцикл из Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД края, стоимость похищенного мотоцикла составила 600 тысяч рублей. «Подозреваемый усыпил таксиста снотворным и приехал в станицу Марьянскую на встречу с продавцом мотоцикла. Злоумышленник представил спящего таксиста в качестве своего родственника, и заверив о своем намерении приобрести транспортное средство, заявил, что для заключения сделки необходимо удостовериться в его исправности. Подозреваемый запустил двигатель мотоцикла и уехал на нем в Краснодар, а через некоторое время перевез похищенный транспорт в Челябинскую область», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. В полицейском главке края отметили, что кубанские полицейские отправились за мошенником в Челябинскую область, и задержали его. Сейчас он находится под стражей. За совершенное преступление челябинец может лишиться свободы на срок до шести лет.