Хинштейн раскритиковал идею Бутиной сажать свердловских родителей

Александр Хинштейн отреагировал на идею Бутиной сажать уральских родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил с критикой предложения члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной сажать родителей из Екатеринбурга, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Предложение привлекать к уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN — не имеет перспективы. Думаю, коллега Бутина высказала эту идею в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям. Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN — не преступление», — отметил депутат.

При этом Хинштейн отметил, что использование VPN является большой проблемой для пользователей. «Однако надо не преследовать пользователей деструктивных IT-сервисов, а работать над их недоступностью», — подытожил он.

Напомним, депутат Бутина в эфире шоу Владимира Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. Журналист Ксения Собчак удивилась данному заявлению и отметила, что данное заявление шокировало даже Соловьева.