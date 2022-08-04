Водитель устроил смертельное ДТП в Свердловской области и сбежал

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Сотрудники полиции ищут сбежавшего водителя Фото:

Неизвестный водитель в Красноуфимске сбил мужчину и скрылся, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе. Водитель задавил мужчину около 4:00 и уехал, оставив место ДТП. Силовики пытаются найти его.

Инцидент произошел на улице Кирова. В ГИБДД выяснили, что свердловчанин не собирался переходить на другую сторону дороги, когда стоял на проезжей части.

Ранее в ГИБДД сообщали о водителе на Daewoo Nexia, который сбил ребенка в Серове и уехал. Силовики быстро поймали и задержали свердловчанина — им оказался местный таксист.

Фото:

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Неизвестный водитель в Красноуфимске сбил мужчину и скрылся, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе. Водитель задавил мужчину около 4:00 и уехал, оставив место ДТП. Силовики пытаются найти его. Инцидент произошел на улице Кирова. В ГИБДД выяснили, что свердловчанин не собирался переходить на другую сторону дороги, когда стоял на проезжей части. Ранее в ГИБДД сообщали о водителе на Daewoo Nexia, который сбил ребенка в Серове и уехал. Силовики быстро поймали и задержали свердловчанина — им оказался местный таксист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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