Водитель устроил смертельное ДТП в Свердловской области и сбежал

Неизвестный водитель в Красноуфимске сбил мужчину и скрылся, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе. Водитель задавил мужчину около 4:00 и уехал, оставив место ДТП. Силовики пытаются найти его.
Инцидент произошел на улице Кирова. В ГИБДД выяснили, что свердловчанин не собирался переходить на другую сторону дороги, когда стоял на проезжей части.
Ранее в ГИБДД сообщали о водителе на Daewoo Nexia, который сбил ребенка в Серове и уехал. Силовики быстро поймали и задержали свердловчанина — им оказался местный таксист.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
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Неизвестный водитель в Красноуфимске сбил мужчину и скрылся, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе. Водитель задавил мужчину около 4:00 и уехал, оставив место ДТП. Силовики пытаются найти его. Инцидент произошел на улице Кирова. В ГИБДД выяснили, что свердловчанин не собирался переходить на другую сторону дороги, когда стоял на проезжей части. Ранее в ГИБДД сообщали о водителе на Daewoo Nexia, который сбил ребенка в Серове и уехал. Силовики быстро поймали и задержали свердловчанина — им оказался местный таксист.