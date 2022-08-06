В Екатеринбурге утонул мужчина, отдыхавший с друзьями

07 августа 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Нижнеисетском пруду в Екатеринбурге (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Химмаше в Нижнеисетском пруду Екатеринбурга вечером 6 августа утонул 23-летний мужчина. Он злоупотреблял алкоголем, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Смерть не носит криминальный характер. Мужчина проживал в железнодорожном районе Екатеринбурга. В тот роковой день приехал, чтобы встретиться с друзьями на берегу водоема и отдохнуть. Компания злоупотребляла алкоголем, а это, как известно, на жаре далеко не самый безопасный способ расслабиться. Тем более, связанный с нырянием в воду. Молодой человек прыгнул в водоем, а обратно уже не вынырнул. Товарищи пытались его спасти, но сделать этого не удалось. Пока на улице стоит жаркая погода, рекомендую не пренебрегать элементарными мерами безопасности на водоемах, чтобы не испортить своим родным и друзьями уикенд», — отметил полковник Горелых. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту происшествия. Опрашиваются свидетели, тело погибшего отправлено на экспертизу, рассказали агентству в СУ СКР по Свердловской области. С начала лета в регионе утонул 41 человек, девять из них — дети.

На Химмаше в Нижнеисетском пруду Екатеринбурга вечером 6 августа утонул 23-летний мужчина. Он злоупотреблял алкоголем, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Смерть не носит криминальный характер. Мужчина проживал в железнодорожном районе Екатеринбурга. В тот роковой день приехал, чтобы встретиться с друзьями на берегу водоема и отдохнуть. Компания злоупотребляла алкоголем, а это, как известно, на жаре далеко не самый безопасный способ расслабиться. Тем более, связанный с нырянием в воду. Молодой человек прыгнул в водоем, а обратно уже не вынырнул. Товарищи пытались его спасти, но сделать этого не удалось. Пока на улице стоит жаркая погода, рекомендую не пренебрегать элементарными мерами безопасности на водоемах, чтобы не испортить своим родным и друзьями уикенд», — отметил полковник Горелых. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту происшествия. Опрашиваются свидетели, тело погибшего отправлено на экспертизу, рассказали агентству в СУ СКР по Свердловской области. С начала лета в регионе утонул 41 человек, девять из них — дети.