WSJ: Блинкен проиграл Лаврову в борьбе за Африку

Госсекретарь США Энтони Блинкен проиграл главе МИД РФ Сергею Лаврову в борьбе за Африку. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Блинкен провел продолжительное турне по Юго-Восточной Азии и Африке с целью уговорить страны региона поддержать Запад в борьбе с Россией. В свою очередь, Сергей Лавров также участвовал в рабочей поездке по данным странам.
Блинкен утверждал, что в продовольственном кризисе, который коснулся, в том числе, и стран Африки, виноваты действия России. По словам аналитика из центра Brookings Institution Брахима Сангафова Кулибали, африканские власти отреагировали на данные заявления.
«Для них [стран] эти заявления стали тревожным звоночком. Африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто поддаться риторике Запада», — уточняет аналитик. В целом крупные державы, такие как Южная Африка, отказались поддержать резолюции ООН, осуждающие Россию.
Ранее Лавров уточнил, что Россия согласовывает время его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД уточнил, что контакт состоится только тогда, когда сам Лавров будет находиться в своем рабочем кабинете.
США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украине. Основная цель операции — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен проиграл главе МИД РФ Сергею Лаврову в борьбе за Африку. Об этом пишет The Wall Street Journal. Блинкен провел продолжительное турне по Юго-Восточной Азии и Африке с целью уговорить страны региона поддержать Запад в борьбе с Россией. В свою очередь, Сергей Лавров также участвовал в рабочей поездке по данным странам. Блинкен утверждал, что в продовольственном кризисе, который коснулся, в том числе, и стран Африки, виноваты действия России. По словам аналитика из центра Brookings Institution Брахима Сангафова Кулибали, африканские власти отреагировали на данные заявления. «Для них [стран] эти заявления стали тревожным звоночком. Африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто поддаться риторике Запада», — уточняет аналитик. В целом крупные державы, такие как Южная Африка, отказались поддержать резолюции ООН, осуждающие Россию. Ранее Лавров уточнил, что Россия согласовывает время его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД уточнил, что контакт состоится только тогда, когда сам Лавров будет находиться в своем рабочем кабинете. США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украине. Основная цель операции — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.