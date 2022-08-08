WSJ: Блинкен проиграл Лаврову в борьбе за Африку

Блинкен не смог уговорить страны Африки выступить против России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен проиграл главе МИД РФ Сергею Лаврову в борьбе за Африку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Блинкен провел продолжительное турне по Юго-Восточной Азии и Африке с целью уговорить страны региона поддержать Запад в борьбе с Россией. В свою очередь, Сергей Лавров также участвовал в рабочей поездке по данным странам.

Блинкен утверждал, что в продовольственном кризисе, который коснулся, в том числе, и стран Африки, виноваты действия России. По словам аналитика из центра Brookings Institution Брахима Сангафова Кулибали, африканские власти отреагировали на данные заявления.

«Для них [стран] эти заявления стали тревожным звоночком. Африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто поддаться риторике Запада», — уточняет аналитик. В целом крупные державы, такие как Южная Африка, отказались поддержать резолюции ООН, осуждающие Россию.

Ранее Лавров уточнил, что Россия согласовывает время его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД уточнил, что контакт состоится только тогда, когда сам Лавров будет находиться в своем рабочем кабинете.

США и другие страны Запада ввели антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на территории Украине. Основная цель операции — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.