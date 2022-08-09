Свердловского депутата-критика спецоперации вызвали на допрос

Алексей Холодарев — единственный свердловский политик, открыто выступающий против спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, оштрафованного судом по статье о дискредитации армии РФ, вновь вызывают в полицию. Как рассказал Холодарев URA.RU, силовики вызывают его, чтобы составить протокол о правонарушении. Речь идет о публикациях в социальных сетях.

«Позвонили из органов. Пригласили в отдел полиции № 7. Сказали, что что-то связано с публикациями в моих соцсетях», — отметил Холодарев в разговоре с журналистом агентства.

Ранее агентство писало, что депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата». Порицание — самое жесткое из решений, которые могла вынести комиссия. Больших полномочий у нее нет.