Захар Прилепин заявил, что он начал спецоперацию

Прилепин отметил, что уже давно занимается проблемой Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает, что именно он начал спецоперацию, так как уже долгое время занимается повесткой Донбасса. Об этом он сообщил в интервью.

«Через два дня после начала спецоперации появились сообщения, что Басков, Прилепин и Машков поддержали спецоперацию. Я был в бешенстве. Я ее начал! Что значит поддержал? Я восемь лет этой темой занимаюсь», — рассказал Прилепин в интервью, которое опубликовано на youtube-канале «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ».

Он отметил, что уже долгое время занимается повесткой Донбасса. «Все отмахивались, проехали с Донбассом, тема закрыта. А она стала реальностью для России и всего человечества», — добавил Прилепин.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Весной этого года народные артисты России, режиссеры, писатели, и другие деятели культуры подписали обращение, направленное президенту России Владимиру Путину, со словами поддержки спецоперации РФ на Украине. Среди подписавших были Захар Прилепин, Дмитрий Певцов, Александр Панкратов-Черный, Владимир Крупин и другие.