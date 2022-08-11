11 августа 2022

Свердловский подросток расписался на спине губернатора Куйвашева. Видео

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Нижний Тагил. Свердловская область
Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы подписать книгу Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы тот смог подписать свою авторскую книгу. Как отметил глава области, мальчик написал и издал свою книгу в 14 лет.

«Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: так ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить. Молодец, Антон. По дороге обратно обязательно прочитаю», — написал Куйвашев.

Ранее URA.RU писало, что Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна» в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в XVIII веке.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы тот смог подписать свою авторскую книгу. Как отметил глава области, мальчик написал и издал свою книгу в 14 лет. «Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: так ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить. Молодец, Антон. По дороге обратно обязательно прочитаю», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна» в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в XVIII веке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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