Свердловский подросток расписался на спине губернатора Куйвашева. Видео

12 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы подписать книгу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы тот смог подписать свою авторскую книгу. Как отметил глава области, мальчик написал и издал свою книгу в 14 лет. «Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: так ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить. Молодец, Антон. По дороге обратно обязательно прочитаю», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна» в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в XVIII веке.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подставил спину подростку из Нижнего Тагила, чтобы тот смог подписать свою авторскую книгу. Как отметил глава области, мальчик написал и издал свою книгу в 14 лет. «Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: так ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить. Молодец, Антон. По дороге обратно обязательно прочитаю», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU писало, что Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна» в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в XVIII веке.