Свердловский политик нашел иностранное оружие на Донбассе. Фото

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На освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасного Фото:

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий рассказал, что на освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасного. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал фото неиспользованной иностранной военной техники.

«Сегодня в очередной раз убедился, что на освобожденных территориях Донбасса все еще остается много опасного. В том числе иностранные противотанковые комплексы, которые не успел использовать противник», — написал Шептий.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область помогает в восстановлении Макеевки — городу в ДНР. О специальной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Фото:

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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий рассказал, что на освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасного. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал фото неиспользованной иностранной военной техники. «Сегодня в очередной раз убедился, что на освобожденных территориях Донбасса все еще остается много опасного. В том числе иностранные противотанковые комплексы, которые не успел использовать противник», — написал Шептий. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область помогает в восстановлении Макеевки — городу в ДНР. О специальной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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