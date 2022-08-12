На освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасногоФото: Виктор Шептий, vk.com
Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий рассказал, что на освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасного. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал фото неиспользованной иностранной военной техники.
«Сегодня в очередной раз убедился, что на освобожденных территориях Донбасса все еще остается много опасного. В том числе иностранные противотанковые комплексы, которые не успел использовать противник», — написал Шептий.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область помогает в восстановлении Макеевки — городу в ДНР. О специальной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Фото: Виктор Шептий, vk.com
Фото: Виктор Шептий, vk.com
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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий рассказал, что на освобожденных территориях Донбасса остается еще много опасного. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал фото неиспользованной иностранной военной техники. «Сегодня в очередной раз убедился, что на освобожденных территориях Донбасса все еще остается много опасного. В том числе иностранные противотанковые комплексы, которые не успел использовать противник», — написал Шептий. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область помогает в восстановлении Макеевки — городу в ДНР. О специальной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.