Генерал-майор в отставке Александр Бурцев побывал на церемонии открытия плиты, посвященной героям-авиаторам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В селе Мокроусово (Курганская область) открыли мемориальную табличку, в честь героев-авиаторов. Об этом рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

«Мероприятие состоялось 12 августа в парке Ветеранов. Прибывший на мероприятие генерал-майор в отставке Александр Бурцев подчеркнул, что пусть небольшая размером плита, установленная в ряд с плитами других родов войск, существенно дополняет уже имеющуюся галерею», — написал Вяткин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Генерал-майор в отставке предложил дополнить памятные плиты соответствующих родов войск «фамилиями и именами земляков имеющих заслуги перед Родиной». После торжественного церемонии состоялось выступление артистов районного ДК. Ветераны обменялись воспоминаниями о службе. Особо чествовали тех, кто служил в ВВС.

О том, что в Шадринске (Курганская область) открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины, URA.RU писало ранее. В мероприятии принял участие глава региона Вадим Шумков.

Размер таблички нисколько не преуменьшает ее значимость Фото: VK, страница Родиона Вяткина

Новая памятная плита дополнила имеющуюся композицию Фото: VK, страница Родиона Вяткина