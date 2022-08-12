В селе Мокроусово (Курганская область) открыли мемориальную табличку, в честь героев-авиаторов. Об этом рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.
«Мероприятие состоялось 12 августа в парке Ветеранов. Прибывший на мероприятие генерал-майор в отставке Александр Бурцев подчеркнул, что пусть небольшая размером плита, установленная в ряд с плитами других родов войск, существенно дополняет уже имеющуюся галерею», — написал Вяткин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Генерал-майор в отставке предложил дополнить памятные плиты соответствующих родов войск «фамилиями и именами земляков имеющих заслуги перед Родиной». После торжественного церемонии состоялось выступление артистов районного ДК. Ветераны обменялись воспоминаниями о службе. Особо чествовали тех, кто служил в ВВС.
О том, что в Шадринске (Курганская область) открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины, URA.RU писало ранее. В мероприятии принял участие глава региона Вадим Шумков.
Размер таблички нисколько не преуменьшает ее значимость
Фото: VK, страница Родиона Вяткина
Новая памятная плита дополнила имеющуюся композицию
Фото: VK, страница Родиона Вяткина
Парк ветеранов — это знаковое место для всех жителей Курганской области
Фото: VK, страница Родиона Вяткина
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В селе Мокроусово (Курганская область) открыли мемориальную табличку, в честь героев-авиаторов. Об этом рассказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «Мероприятие состоялось 12 августа в парке Ветеранов. Прибывший на мероприятие генерал-майор в отставке Александр Бурцев подчеркнул, что пусть небольшая размером плита, установленная в ряд с плитами других родов войск, существенно дополняет уже имеющуюся галерею», — написал Вяткин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Генерал-майор в отставке предложил дополнить памятные плиты соответствующих родов войск «фамилиями и именами земляков имеющих заслуги перед Родиной». После торжественного церемонии состоялось выступление артистов районного ДК. Ветераны обменялись воспоминаниями о службе. Особо чествовали тех, кто служил в ВВС. О том, что в Шадринске (Курганская область) открыли Аллею памяти земляков, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины, URA.RU писало ранее. В мероприятии принял участие глава региона Вадим Шумков.