14 августа 2022
13 августа 2022

Хоккеисты из ХМАО всухую проиграли в турнире нефтяников

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ФК
Хоккеисты «Югры» проиграли турнир ко Дню нефтяника (фото из архива) Фото:

Хоккеисты ХК «Югра» приняли участие в турнире «Almet Oilers cup», посвященного Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходящем в Альметьевске. Все три игры команда из ХМАО проиграла, забив всего одну шайбу в ворота противника, сообщается на сайте клуба.

«Увы, едем домой без побед. Со счетом 0:1 «Югра» уступила «Рубину» в третьем матче турнира «Almet Oilers Cup», — сообщается на сайте.

Первую игру «Югра» проиграла нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6. Вторая игра против альтметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 0:1, также закончилась и третья игра против тюменского «Рубина».

Ранее URA.RU рассказало о том, что главный тренер команды Вадим Епанчинцев покинул пост. Он приступил к аналогичным обязанностям в х/к «Амур».

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Хоккеисты ХК «Югра» приняли участие в турнире «Almet Oilers cup», посвященного Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходящем в Альметьевске. Все три игры команда из ХМАО проиграла, забив всего одну шайбу в ворота противника, сообщается на сайте клуба. «Увы, едем домой без побед. Со счетом 0:1 «Югра» уступила «Рубину» в третьем матче турнира «Almet Oilers Cup», — сообщается на сайте. Первую игру «Югра» проиграла нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6. Вторая игра против альтметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 0:1, также закончилась и третья игра против тюменского «Рубина». Ранее URA.RU рассказало о том, что главный тренер команды Вадим Епанчинцев покинул пост. Он приступил к аналогичным обязанностям в х/к «Амур».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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