Хоккеисты из ХМАО всухую проиграли в турнире нефтяников

13 августа 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Хоккеисты «Югры» проиграли турнир ко Дню нефтяника (фото из архива) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Хоккеисты ХК «Югра» приняли участие в турнире «Almet Oilers cup», посвященного Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходящем в Альметьевске. Все три игры команда из ХМАО проиграла, забив всего одну шайбу в ворота противника, сообщается на сайте клуба. «Увы, едем домой без побед. Со счетом 0:1 «Югра» уступила «Рубину» в третьем матче турнира «Almet Oilers Cup», — сообщается на сайте. Первую игру «Югра» проиграла нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6. Вторая игра против альтметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 0:1, также закончилась и третья игра против тюменского «Рубина». Ранее URA.RU рассказало о том, что главный тренер команды Вадим Епанчинцев покинул пост. Он приступил к аналогичным обязанностям в х/к «Амур».

Хоккеисты ХК «Югра» приняли участие в турнире «Almet Oilers cup», посвященного Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходящем в Альметьевске. Все три игры команда из ХМАО проиграла, забив всего одну шайбу в ворота противника, сообщается на сайте клуба. «Увы, едем домой без побед. Со счетом 0:1 «Югра» уступила «Рубину» в третьем матче турнира «Almet Oilers Cup», — сообщается на сайте. Первую игру «Югра» проиграла нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6. Вторая игра против альтметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 0:1, также закончилась и третья игра против тюменского «Рубина». Ранее URA.RU рассказало о том, что главный тренер команды Вадим Епанчинцев покинул пост. Он приступил к аналогичным обязанностям в х/к «Амур».