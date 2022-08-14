Хоккеисты из ХМАО всухую проиграли в турнире нефтяников

Хоккеисты ХК «Югра» приняли участие в турнире «Almet Oilers cup», посвященного Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходящем в Альметьевске. Все три игры команда из ХМАО проиграла, забив всего одну шайбу в ворота противника, сообщается на сайте клуба.
«Увы, едем домой без побед. Со счетом 0:1 «Югра» уступила «Рубину» в третьем матче турнира «Almet Oilers Cup», — сообщается на сайте.
Первую игру «Югра» проиграла нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6. Вторая игра против альтметьевского «Нефтяника» закончилась со счетом 0:1, также закончилась и третья игра против тюменского «Рубина».
Ранее URA.RU рассказало о том, что главный тренер команды Вадим Епанчинцев покинул пост. Он приступил к аналогичным обязанностям в х/к «Амур».
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