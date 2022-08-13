13 августа 2022
12 августа 2022

Магнитогорцы пожаловались на разруху в бассейне «Динопарка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители просят проверить бассейн Фото:

Жители Магнитогорска пожаловались на неудовлетворительное состояние территории бассейна в семейном комплексе «Динопарк», где отдыхают горожане. Посетители комплекса, который территориально находится в Абзелиловском районе Башкирии, просят надзорные органы обратить внимание на это место.

«Детский бассейн находится в ужасном состоянии, внутри отошла плитка, можно хорошенько травмироваться (мы травмировались копчиком). Зеленые дорожки рваные и грязные, вокруг уложен кафель, на котором дети и взрослые постоянно поскальзываются и падают, далее идет тротуарная плитка, которая гуляет, треснута и так далее. Борты бассейна отделаны пластмассой, которая через каждый метр треснута или соединена абы как, торчат острые элементы этих бортов», — написала пользователь Валентина Дружкина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, приложившей к тексту фотографии и видео, вода в детском бассейне мутная, никто не следит, чтобы малыши были в плавательных памперсах. Женщина считает, что за немалые деньги, которые берут за посещение комплекса, владельцы могли бы навести там порядок.

Представителям администрации комплекса направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

Пластик на бортиках бассейна треснут
Плитка на территории «гуляет»
Ковролин явно требует замены

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Жители Магнитогорска пожаловались на неудовлетворительное состояние территории бассейна в семейном комплексе «Динопарк», где отдыхают горожане. Посетители комплекса, который территориально находится в Абзелиловском районе Башкирии, просят надзорные органы обратить внимание на это место. «Детский бассейн находится в ужасном состоянии, внутри отошла плитка, можно хорошенько травмироваться (мы травмировались копчиком). Зеленые дорожки рваные и грязные, вокруг уложен кафель, на котором дети и взрослые постоянно поскальзываются и падают, далее идет тротуарная плитка, которая гуляет, треснута и так далее. Борты бассейна отделаны пластмассой, которая через каждый метр треснута или соединена абы как, торчат острые элементы этих бортов», — написала пользователь Валентина Дружкина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, приложившей к тексту фотографии и видео, вода в детском бассейне мутная, никто не следит, чтобы малыши были в плавательных памперсах. Женщина считает, что за немалые деньги, которые берут за посещение комплекса, владельцы могли бы навести там порядок. Представителям администрации комплекса направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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