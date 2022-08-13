Магнитогорцы пожаловались на разруху в бассейне «Динопарка»

Посетители просят проверить бассейн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Магнитогорска пожаловались на неудовлетворительное состояние территории бассейна в семейном комплексе «Динопарк», где отдыхают горожане. Посетители комплекса, который территориально находится в Абзелиловском районе Башкирии, просят надзорные органы обратить внимание на это место.

«Детский бассейн находится в ужасном состоянии, внутри отошла плитка, можно хорошенько травмироваться (мы травмировались копчиком). Зеленые дорожки рваные и грязные, вокруг уложен кафель, на котором дети и взрослые постоянно поскальзываются и падают, далее идет тротуарная плитка, которая гуляет, треснута и так далее. Борты бассейна отделаны пластмассой, которая через каждый метр треснута или соединена абы как, торчат острые элементы этих бортов», — написала пользователь Валентина Дружкина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, приложившей к тексту фотографии и видео, вода в детском бассейне мутная, никто не следит, чтобы малыши были в плавательных памперсах. Женщина считает, что за немалые деньги, которые берут за посещение комплекса, владельцы могли бы навести там порядок.

Представителям администрации комплекса направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

Пластик на бортиках бассейна треснут Валентина Дружкина, «Черное&Белое Магнитогорск», ВКонтакте

Плитка на территории «гуляет» Валентина Дружкина, «Черное&Белое Магнитогорск», ВКонтакте