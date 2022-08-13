Гости прибыли в Тагил на празднование 300-летнего юбилея города Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

В Нижний Тагил (Свердловская область) на празднование 300-летнего юбилея города прилетели заместитель главы администрации Луганска Яна Пащенко, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Роман Кисельников и мэр Магадана Юрий Гришан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«Глава города Владислав Пинаев 13 августа провел официальный прием представителей делегаций городов-побратимов. Поздравить Нижний Тагил с 300-летним юбилеем приехали представители Луганска, Новокузнецка и Магадана», — говорится в сообщении.

Гости прибыли в Нижний Тагил 12 августа. Они побывали на экскурсии по городу, посетили музей, присутствовали на открытии стелы на Площади трудовой доблести, на торжественном собрании, посвященном Дню города в Нижнетагильском цирке, на трамплинах на горе Долгая, посмотрели 3D мэппинг-шоу, а также посетят все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, сообщает пресс-служба.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил гостям памятные подарки — книгу, посвященную 300-летию города и тагильские подносы авторской работы. Мэр отметил, что побратимские отношения сейчас носят немного иной характер, чем 20 лет назад. «Мы выбираем новый формат общения, обмениваемся мнениями, идеями. У каждого города есть свои достижения, которые можно тиражировать, можно перенимать опыт друг друга. Уверен, что наши взаимоотношения будут взаимовыгодными и продолжатся дальше», — сказал Владислав Пинаев.

С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле жители празднуют 300-летний юбилей. На празднике обещают фестиваль фейерверков, концерт «На-На» и мотокросс. Ранее URA.RU писало, что после праздника тагильчане остались недовольны пробками. В трамваях была жуткая давка. А в соцсетях жители поспорили из-за подарка, подготовленного на юбилей.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

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