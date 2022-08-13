13 августа 2022
12 августа 2022

«Пацаны» из ХМАО искупались в грязи и получили 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи Фото:

В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев.

В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.

Экстремальный забег «Герой. Urban»
Участник забега
Участники забега
Участница забега «Герой. Urban»
Победители забега «Герой. Urban»

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В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев. В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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