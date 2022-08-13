В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев.
В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.
В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев. В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.