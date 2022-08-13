«Пацаны» из ХМАО искупались в грязи и получили 100 тысяч рублей. Фото

14 августа 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев. В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями. Экстремальный забег «Герой. Urban» Иван Ямашев, «ВКонтакте» Участник забега Иван Ямашев, «ВКонтакте» Участники забега Иван Ямашев, «ВКонтакте» Участница забега «Герой. Urban» Иван Ямашев, «ВКонтакте» Победители забега «Герой. Urban» Иван Ямашев, «ВКонтакте»

В Нягани (ХМАО) состоялся экстремальный забег «Герой. Urban». Победителями соревнований стала местная команда «Пацаны». Участники получили денежный приз, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Участникам предстояло преодолеть 16 препятствий различной сложности: котлованы с грязью, колючую проволоку, бастионы и траншеи. Для команд — сложно, для болельщиков — зрелищно! Победителем стала команда из Нягани „Пацаны“. Именно они получили приз в размере 100 тысяч рублей», — поделился Ямашев. В забеге приняли участие 37 команд. Мероприятие приурочено ко дню рождения Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила учить детей навыкам выживания. Предложение прозвучало в разговоре с руководителем детского военно-спортивного лагеря во время онлайн-эфира главы региона с социальными предпринимателями.