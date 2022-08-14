В Минобороны РФ отметили мужество и храбрость командира 239-го гвардейского танкового полка Ивана Шица Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Министерстве обороны РФ рассказали о действиях челябинского офицера, командира 239-го гвардейского танкового полка, базирующегося в Чебаркуле (Челябинская область) Ивана Шица во время освобождения населенного пункта от украинских националистов. В министерстве отметили мужество и героизм офицера.

«Танк отважного командира одним из первых вошел в освобождаемый населенный пункт. Полковник получил множественные осколочные ранения, но продолжал руководить боем, пока не убедился, что все его бойцы в безопасности», — сообщили в официальном telegram-канале минобороны.

В министерстве отметили, что своими действиями командир спас жизни многим бойцам. Сам офицер рассказал, что он первый военный в роду. Никто не ожидал, что он станет полковником и заслужит такую высокую награду.

В июле Шицу присвоили звание Героя России. Звезду героя ему вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Губернатор региона Алексей Текслер поздравил офицера с присвоением высшей наградой страны. Глава региона отметил вклад, который вносят военнослужащие Челябинской области во время спецоперации на Украине. За проявление мужества при защите государственных интересов 239-й гвардейский танковый полк награжден орденом Жукова, а 80-му Краснознаменному танковому полку было присвоено звание гвардейского.

Спецоперация на Украине, начавшаяся после эскалации восьмилетнего конфликта со стороны ВСУ, продолжается шестой месяц. Основной задачей перед российскими военными стоит защита мирных жителей Донбасса. За все время проведения операции от националистов освобождено свыше 250 населенных пунктов.