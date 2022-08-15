В Нижнем Тагиле собирают деньги на похороны погибшего фельдшера

16 августа 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Погибшей Ирине Зентерековой было 45 лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Друзья фельдшера скорой помощи Ирины Зентерековой, которая погибла в страшной аварии в Нижнем Тагиле (Свердловская область), собирают деньги на ее похороны. У погибшей остались пожилые родители, сын и внук. «Мы дружили с Ириной с детства. Я всегда знала, что она поддержит. Теперь я осталась без дорогого мне человека. Я прошу всех, кто знал Ириночку, оказать посильную помощь семье погибшей», — передает слова близкой подруги Надежды Модудиной Е1. По словам Надежды, Ирина мечтала об отпуске. Подруги вместе планировали его на конец октября. «Она была отличным специалистом, помогала людям, спасала. Я потеряла дорогого человека, родители потеряли любимую и единственную дочь, сын — мать, внук никогда не узнает бабушку. Нижний Тагил потерял хорошего специалиста», — посетовала она. Трагедия произошла в ночь на 15 августа, когда машина скорой помощи выезжала с подстанции на вызов. Подросток за рулем Hyundai Accent на скорости 170 километров в час вылетел на красный сигнал светофора. В пожаре, начавшемся из-за столкновения машин, погибли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Друзья фельдшера скорой помощи Ирины Зентерековой, которая погибла в страшной аварии в Нижнем Тагиле (Свердловская область), собирают деньги на ее похороны. У погибшей остались пожилые родители, сын и внук. «Мы дружили с Ириной с детства. Я всегда знала, что она поддержит. Теперь я осталась без дорогого мне человека. Я прошу всех, кто знал Ириночку, оказать посильную помощь семье погибшей», — передает слова близкой подруги Надежды Модудиной Е1. По словам Надежды, Ирина мечтала об отпуске. Подруги вместе планировали его на конец октября. «Она была отличным специалистом, помогала людям, спасала. Я потеряла дорогого человека, родители потеряли любимую и единственную дочь, сын — мать, внук никогда не узнает бабушку. Нижний Тагил потерял хорошего специалиста», — посетовала она. Трагедия произошла в ночь на 15 августа, когда машина скорой помощи выезжала с подстанции на вызов. Подросток за рулем Hyundai Accent на скорости 170 километров в час вылетел на красный сигнал светофора. В пожаре, начавшемся из-за столкновения машин, погибли пять человек. Следователи возбудили уголовное дело.