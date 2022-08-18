Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Тюменью

Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа.
«Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался.
Авария произошла на трассе под Тюменью
Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
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Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа. «Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался.