Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Тюменью

19 августа 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа. «Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался. Авария произошла на трассе под Тюменью Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа. «Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался.