18 августа 2022

Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Смертельное ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа Фото:

Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа.

«Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался.

Авария произошла на трассе под Тюменью

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Автомобиль «Рено Сандеро» насмерть сбил пешехода на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 августа. «Трагедия произошла на 19-м километре автодороги Тюмень — Каменка сегодня в третьем часу ночи, автомобилем „Рено Сандеро“ сбит 32-летний пешеход. Предварительно, мужчина шел посередине проезжей части. Он скончался на месте ДТП, его место проживания не установлено», — указано в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний житель Тюмени. В момент ДТП он был трезв. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году к ответственности не привлекался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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